ووفقاً للاتحاد الإنكليزي لن يلعب منتخب إنكلترا أي مباراة ضد روسيا في المستقبل القريب على كل المستويات.



وجاء في بيان الاتحاد الإنكليزي إنّه اتخذ هذا القرار حيث: "يدين بشدة الفظائع المرتكبة من القيادة الروسية" بعد بدء غزو أوكرانيا.



واتخذت بعض الدول الأخرى قرارات مماثلة وأعلنت عدم خوض أيّ مباراة لكرة القدم ضد روسيا.