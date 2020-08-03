المواعيد جاءت كما انفردت beIN SPORTS بإعلانها قبل أسبوعين، إذ ستلعب مباراتا نصف نهائي كأس الاتحاد يوم الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول في المغرب، على أن يقام النهائي في السابع والعشرين بالعاصمة الرباط. ونوّه الاتحاد أن كل المباريات ستقام بدون حضور الجماهير.

وفيما يخص دوري الأبطال، قررت اللجنة عدم إقامة المباريات بنظام المربع الذهبي سواء في مصر أو المغرب، حيث تمثل أنديتهما أطراف نصف النهائي وهي الأهلي والزمالك من مصر والرجاء والوداد من المغرب، حيث ستقام مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين في المغرب، ثم الثاني والثالث من أكتوبر/تشرين الأول في مصر

وستقام المباراة النهائية على أرض محايدة في حالة تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب من نصف النهائي، وذلك عملا بمبدأ العدالة بحسب بيان اللجنة، وسيتم فتح باب التقدم لاستضافة المباراة للاتحادات الأعضاء باستثناء مصر والمغرب لاستضافة النهائي الذي يقام من مباراة واحدة. وفي حال تأهل فريقين من مصر أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية، ستقام المباراة في بلدهما.

