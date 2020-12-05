لينجح الفريق في اقتناص الثلاثية هذا الموسم، لقب الدوري المحلي و دوري أبطال إفريقيا و كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه.

وكان الأهلي البادئ بالتسجيل عبر البديل محمود عبد المنعم "كهربا" (65)، وأدرك طلائع الجيش التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر البديل ناصر منسي.

ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين دون أن تتغير النتيجة على الرغم من لعب طلائع الجيش بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه أحمد علاء لحصوله على الانذار الثاني (90+7)، ليحتكمان الى ركلة الترجيح التي آلت نتيجتها للأهلي.

وفي ركلات الترجيح، سجل للأهلي التونسي علي معلول وعمر السولية والمغربي بدر بانون واهدر أيمن أشرف ومحمد مجدي "أفشه".

وسجل لطلائع الجيش اسلام محارب ومصطفى جمال واهدر ناصر منسي وخالد سطوحي وحسين السيد.

وحقق الأهلي الثنائية المحلية (الدوري والكأس) للمرة الخامسة عشر في تاريخه، والثلاثية (دوري أبطال إفريقيا) للمرة الثالثة في تاريخه.