الأنصار يتوج بطلا للدوري اللبناني من قبل beIN SPORTS April 25, 2021 13:44 3:32 دقيقة تـُوّج فريق الأنصار بطلاً للدوريّ اللّبناني لكرة القدم بفوزه على غريمه النّجمة بهدفين لواحد في ختام الجولة الأخيرة ليرفع َ بذلكَ الأنصار لقب الدوريّ للمرّة الرابعة عشرة في تاريخه. تقارير إخبارية الأنصار اللبناني الدوري اللبناني -آخر الفيديوهات 3:00 دقيقة تعثر جديد ليوفي 3:11 دقيقة إنتر ... فوز وخطوة أخرى نحو اللقب 15:11 دقيقة هل تجربته في يونايتد خطأ؟ أسرار من مسيرة دي ماريا 0:57 دقيقة برشلونة 2-1 فياريال - التغطية المباشرة 3:32 دقيقة الأنصار يتوج بطلا للدوري اللبناني 1:08 دقيقة دي ماريا: "ميسي الأفضل من بين نخبة كرة القدم" 0:38 دقيقة جماهير مانشستر يونايتد تطالب برحيل عائلةِ غليزر 3:10 دقيقة اختبار صعب لأتلتيكو مدريد المتصدر أمام بيلباو 0:30 دقيقة مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021 3:57 دقيقة تشيلسي يهزم وست هام وينفرد بالمركز الرابع