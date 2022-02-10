الأندية الجزائرية مضطرة لخوض مبارياتها القارية خارج ملاعبها ! من قبل beIN SPORTS February 10, 2022 16:10 2:34 دقيقة ثلاثة أندية جزائرية تجد نفسها مجبرة على خوض مبارياتها القارية خارج ملاعبها بسبب عدم اعتماد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لهذه الملاعب. تقارير إخبارية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأندية الجزائرية -آخر الفيديوهات 5:13 دقيقة ذهبية جديدة لألمانيا بفضل غايسنبرغر 0:43 دقيقة برشلونة سيطعن ضد قرار إيقاف نجمه ألفيس 1:04 دقيقة مونييه يكشف سبب اختياره الانتقال إلى البوندسليغا 2:34 دقيقة أندية الجزائر تواجه صعوبات في المسابقات الإفريقية 3:15 دقيقة سكوتين تغنم ذهبية التزلج السريع على الجليد 2:41 دقيقة عبد الغني شهد مدرباً جديداً لأسود الرافدين 3:45 دقيقة ذهبية جديدة للولايات المتحدة الأميركية 0:41 دقيقة الاتحاد الجزائري لكرة القدم يؤكد استضافة "الشان" 0:47 دقيقة شكوك بشأن مشاركة شيفرين في بقية منافسات الأولمبياد 1:16 دقيقة الفيفا يواصل العمل على تطوير تقنية الفيديو المساعد