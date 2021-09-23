الباراغواي فاجأت جارتها وتَقَدمت بهدف خوليو ماريكو الذي جاء بعد مرور 12 دقيقة، وعليه انتهى الشوط الأول، ليأتي الرد الأرجنتيني قاسياً في الشوط الثاني، بعدما عدَلت الأرقام بواسطة أنخيل كلاودينو، بعدها بدقيقة أضاف كريستيان بوروتو الهدف الثاني للتانغو، لتفرض بعدها الأرجنتين سيطرتها على مجريات اللقاء وتضيف أربعة أهداف مكنتها من العبور إلى ربع النهائي ضاربةً موعداً مع منتخب الاتحاد الروسي.

وحقق منتخب كازاخستان تأهلا تاريخيا لربع النهائي بفوزه على نظيره التايلاندي بسبعة أهداف دون رد.

منتخب كازاخستان تقدم في الشوط الأول بثلاثة أهداف دون رد، وواصل بسط سيطرته في الشوط الثاني مضيفا أربعة أهداف، ليبلغ زملاء القائد هيغيتا الدور ربع النهائي لأول مرة حيث سيواجهون الفائز من مباراة إيران وأوزبكستان.

