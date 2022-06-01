ووقّع لوتارو مارتينيز (28) وآنخل دي ماريا (45+1) وباولو ديبالا (90+4) أهداف منتخب "لا ألبيسيليستي".

وهي المرة الثانية التي يحرز خلالها منتخب "التانغو" هذه الكأس بعد نسخة 1993 عندما فاز على الدنمارك بركلات الترجيح.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة: إيطاليا (0-3) الأرجنتين

الدقيقة 90+4: البديل باولو ديبالا يبصم على ثالث أهداف الأرجنتين (3-0).

التغييرات المتتالية من الجانبين أثّرت على مجريات اللقاء. إيطاليا لم تجد الحلول للوصول لمرمى الأرجنتين

الدقيقة 81: لو سيلسو يهدر فرصة الهدف الثالث رغم موقعه المناسب.

الدقيقة 66: ميسي يهدّد مرمى إيطاليا في مناسبتين. الساحر يقدّم مباراة رائعة !

الدقيقة 64: جيوفاني لوسيلسو يمرّ بجانب الهدف الثالث !

الدقيقة 62: دي ماريا يسدّد بقوّة ودوناروما يُبدع في التصدّي.

الدقيقة 60: دي ماريا كاد يُعيد الكرّة ويسجّل في مرمى دوناروما من جديد لو لا تألّق الأخير.

الدقيقة 59: البديل مانويل لوكاتيلي يجرّب سلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء لكن حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز كان بالمرصاد.

منتخب إيطاليا يسعى لمباغتة دفاع نظيره الأرجنتيني دون أن ينجح في ذلك إلى حدود الدقيقة 55.

منتخب "لا ألبيسيليستي" يلعب بذكاء كبير ويحاول استدراج لاعبي "الأتزوري" بغية حبك الهجمات العكسية وتسجيل أهداف أخرى.

بداية الشوط الثاني: إيطاليا (0-2) الأرجنتين

نهاية الشوط الأول: إيطاليا (0-2) الأرجنتين

الدقيقة 45+1: آنخل دي ماريا يضاعف النتيجة للمنتخب الأرجنتيني بعد تمهيد متقن من زميله لاوتارو مارتينيز (2-0).

إيطاليا تستحوذ على الكرة أملاً في صناعة فرص قد تمكّنها من تعديل الكفّة.

الدقيقة 28: لوتارو مارتينيز يفتتح النتيجة للتانغو بعد مجهود رائع من الساحر ليونيل ميسي (1-0).

الدقيقة 28: ظهور أول لميسي الذي كاد يغالط دوناروما من تسديدة مخادعة.

إيطاليا أفضل إلى حدود الدقيقة 25 !

الدقيقة 21: مارتينيز يتألّق ويتصدّى لرأسية بيلوتي.

الدقيقة 19: بيرنارديسكي يحاول التمهيد داخل منطقة الجزاء بيد أنّ روميرو يتدخّل بنجاح ويبعد الكرة.

الدقيقة 13: جياكومو راسبادوري يسدّد بقوة من خارج منطقة الجزاء لكن حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز يتصدّى ببراعة.

لا فرص سانحة للتسجيل تُذكر إلى حدود الدقيقة العاشرة !

اندفاع بدني واضح منذ بداية الموقعة الواعدة بالتشويق والإثارة.

فترة جس نبض بين المنتخبين.

صافرة البداية

قبل انطلاق المواجهة، تمّ تكريم جورجو كيليني في آخر مبارياته مع الأتزوري.

ملعب ويمبلي مسرحاً للقمّة المرتقبة بين "الأتزوري" و"لا ألبيسيليستي".

التشيلي بييرو ماسا حكمًا لمواجهة إيطاليا والأرجنتين.

تشكيلة المنتخب الإيطالي

تشكيلة المنتخب الأرجنتيني