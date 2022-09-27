افتتاح أكاديمية الرجاء الرياضي في الدار البيضاء من قبل beIN SPORTS September 27, 2022 17:30 2:51 دقيقة في الدار البيضاء افتتح نادي الرجاء الرياضي أكاديميته التي تضمّ مجموعة من المختصّين في التّكوين. تقارير إخبارية الرجاء الرياضي المغربي الرجاء الرياضي -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة إشادة خليجية باستضافة قطر لمونديال 2022 1:18 دقيقة أستراليا في صدارة مجموعتها 2:51 دقيقة افتتاح أكاديمية الرجاء الرياضي في الدار البيضاء 0:34 دقيقة فوز كوريا الجنوبية على الكاميرون وديا 0:33 دقيقة اتفاقية مشتركة بين قطر وأميركا بشأن المونديال 2:10 دقيقة بروكلين نتس ينظم يوماً إعلامياً بحضور أبرز نجومه 1:06 دقيقة خدمة بريدية متميزة للحاصلين على بطاقة هيا 0:46 دقيقة "فيفبرو" يدعو إلى تخفيف ضغوط روزنامة المباريات 0:50 دقيقة الاتحاد الهولندي ينظم تجمعات ضخمة خلال المونديال 0:55 دقيقة استاد الثمامة يخطف الأنظار بتصميمه القطري المميز