اعتقال خمسة أشخاص خلال مباراة توتنهام ووست هام December 24, 2021 14:29 0:49 دقيقة أعلنت شرطة العاصمة البريطانية اعتقال خمسة مشجعين خلال مباراة توتنهام وست هام في كأس رابطة المحترفين الإنكليزية. تقارير إخبارية الشغب -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة عائق جديد يضرب استعدادات المنتخبات المشاركة بالكان 3:52 دقيقة محمود الشعّار يحفر اسمه بأحرف من ذهب 1:17 دقيقة اليابان تقرر عدم إرسال وفد حكومي إلى الصين 0:36 دقيقة محادثات مع مورينيو لتدريب منتخب نيجيريا 3:32 دقيقة أتلتيكو مدريد يحتفل بسيميوني 0:49 دقيقة اعتقال خمسة أشخاص خلال مباراة توتنهام ووست هام 0:49 دقيقة بوفون: "يوفنتوس خسر هويته بعد وصول رونالدو". 0:36 دقيقة ضغوط على الزلزولي لعدم تلبية دعوة منتخب المغرب 0:36 دقيقة صنز يبقى أمام ووريرز بانتظار موقعة الميلاد 1:00 دقيقة بيشكتاش يتجاوز عقبة غوزتيبه بنجاح