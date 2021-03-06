اسكتلندا ترغب في استضافة بعض من مباريات اليورو من قبل beIN SPORTS March 6, 2021 14:03 1:00 دقيقة أعلنت اسكتلندا تصميمها على استضافة المباريات المخصّصة لها في بطولة أمم أوروبا صيف العام الحالي. تقارير إخبارية اسكتلندا كأس أمم أوروبا -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة أرسنال يعلن عن نتائج السنة المالية الماضية 0:44 دقيقة موسيالا يوقع على عقده الاحترافي الأول مع بايرن 1:00 دقيقة اسكتلندا ترغب في استضافة بعض من مباريات اليورو 1:25 دقيقة سارابيا يتحدّث عن باريس سان جيرمان 0:34 دقيقة أنباء عن عودة مرتقبة لإبراهيموفيتش للمنتخب السويدي 2:08 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين يوفنتوس ولاتسيو 3:11 دقيقة الأهلي يواجه فيتا كلوب سعياً للفوز وتصحيح أوضاعه 2:34 دقيقة برشلونة ينزل ضيفاً على أوساسونا 2:54 دقيقة قمة إفريقية مرتقبة بين الترجي والزمالك 0:48 دقيقة سباق محتدم على رئاسة برشلونة