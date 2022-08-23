وفي أول مباراة ضمن دوري الدرجة الأولى، تعادل شاختار دانيتسك مع ميتاليست 1925 من خاركيف دون أهداف، على ملعب أولمبيسكي في العاصمة كييف.

وفي احتفال مؤثر قبل المباراة، دخل لاعبو الفريقين والحكام أرض الملعب ملفوفين بالأعلام الأوكرانية ورفعوا لافتة كتب عليها "لدينا الشجاعة عينها".

وارتدى لاعبو شاختار قمصاناً كتب عليها "دانيتسك. أوكرانيا ستفوز"، فيما ارتدى لاعبو ميتاليست قمصاناً مشابهة كتب عليها "خاركيف. أوكرانيا ستفوز".

وستقام المباريات من دون جماهير لأسباب أمنية.

وقررت أندية كرة القدم الأوكرانية في نيسان/أبريل إنهاء الموسم مبكراً، بعد تعليقه عقب الغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط/فبراير. وكان شاختار دانيتسك يتقدم دينامو كييف بفارق نقطتين في صدارة الترتيب، لكن الرابطة قررت عدم منح اللقب.







