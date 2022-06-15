اختيار مرتقب للمدن المضيفة لمونديال 2026 من قبل beIN SPORTS June 15, 2022 21:08 2:32 دقيقة 22 مدينة من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك تتنافس على احتضان مباريات مونديال 2026 في انتظار حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم هذه المسألة. ومن المنتظر أن تنال الولايات المتحدة نصيب الأسد بإحدى عشرة مدينة. تقارير إخبارية الولايات المتحدة المكسيك كندا كأس العالم 2026 -آخر الفيديوهات 3:03 دقيقة أداء "أسود الأطلس" بقيادة خاليلودزيتش محل انتقادات 1:35 دقيقة التمياط يتحدّث عن زيارة الوفد السعودي 2:31 دقيقة ردود أفعال إيجابية بعد الأداء الملفت لنسور قرطاج 1:53 دقيقة لقاء مع بثينة المفتاح مصمّمة ملصق مونديال قطر 2:32 دقيقة اختيار مرتقب للمدن المضيفة لمونديال 2026 0:47 دقيقة وفد من جماهير الأخضر يزور استاد المدينة التعليمية 0:38 دقيقة برشلونة لن يجدّد عقد داني ألفيس 0:37 دقيقة فوكينا إلى ربع نهائي بطولة كوينز المفتوحة للتنس 2:20 دقيقة الكوستاريكي مارتينيز خريج "أسباير" يلفت الأنظار 0:54 دقيقة المنتخب السعودي يبلغ نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا