احتفالات كبيرة لعشاق ميلان بعد الفوز باللقب من قبل beIN SPORTS May 23, 2022 10:50 2:18 دقيقة يعيش مشجعو الروسونيري على إيقاع الاحتفالات والأفراح بعد فوز فريقهم ميلان بلقب السكوديتو الذي غاب عن خزائن النادي اللومباردي لإحدى عشرةَ سنة. تقارير إخبارية آي سي ميلان الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 2:20 دقيقة إثارة منتظرة في بطولة إيطاليا بريمير بادل الكبرى 2:38 دقيقة بصمة حاضرة من صلاح ومحرز في الدوري الممتاز 1:11 دقيقة غوارديولا يتحدث عن مشاعره الخاصة بعد الفوز باللقب 2:18 دقيقة احتفالات كبيرة لعشاق ميلان بعد الفوز باللقب 2:52 دقيقة برشلونة يُكمل الموسم بهزيمة أمام فياريال 4:23 دقيقة أتلتيكو مدريد ينهي الموسم في المركز الثالث 53:52 دقيقة وثائقي شخصية البطل - ريال مدريد 0:29 دقيقة قادش يضمن البقاء وغرناطة يغادر دوري الأضواء 1:06 دقيقة مبابي سعيد لمواصلة المشوار مع باريس سان جيرمان 0:45 دقيقة ألياسيم إلى الدور الثاني في رولان غاروس