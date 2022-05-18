سيتلقى أعضاء منتخبي كرة القدم للسيدات والرجال أجوراً متساوية بموجب اتفاقية تفاوضية جماعية "تاريخية" أعلن عنها الأربعاء الاتحاد المحلي للعبة، وذلك بعد أعوام من الضغط الذي لجأت اليه اللاعبات على المستوى الوطني.

وقالت رئيسة الاتحاد الأميركي لكرة القدم سيندي بارلو كون "هذه لحظة تاريخية حقاً. لقد غيّرت هذه الاتفاقيات اللعبة الى الأبد هنا في الولايات المتحدة، ولديها القدرة على تغيير اللعبة في جميع أنحاء العالم".

وهذه الخطوة تجعل من الاتحاد الأميركي للعبة الأول في العالم الذي يساوي في الجوائز الممنوحة جراء المشاركة في كأس العالم بين منتخبي الرجال والسيدات.

وقال الاتحاد الأميركي الأربعاء إن شروط الاتفاق الجديد تشمل "تعويض متساوٍ في جميع المسابقات، بينها كأس العالم، وإدخال نفس آلية تقاسم العائدات التجارية لكلا الفريقين".

ورأت قائدة منتخب سيدات الولايات المتحدة بيكي ساوربرون إن "الإنجازات التي تحققت في الاتفاقية التفاوضية الجماعية تشكل شهادة على الجهود المذهلة التي تبذل من قبل لاعبات المنتخب الأميركي للسيدات داخل وخارج الملعب".

وأملت في أن تكون الاتفاقية "بمثابة أساس للنمو المستمر لكرة القدم النسائية، سواء في الولايات المتحدة أو في الخارج".