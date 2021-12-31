اتصال هاتفي جمع فوزي لقجع بالزلزولي ! من قبل beIN SPORTS December 31, 2021 18:55 0:38 دقيقة أكد رئيسُ الاتحاد المغربي لكرةِ القدم فوزي لقجع في تصريحاتٍ صحفية اليوم أن لاعبَ برشلونة عبد الصمد الزلزولي أخبرَهُ في اتصالٍ هاتفي يومَ أمس برغبتهِ في الالتحاق بمنتخبِ المغرب شهرَ مارس المقبل. تقارير إخبارية المنتخب المغربي الاتحاد المغربي لكرة القدم عبد الصمد الزلزولي -آخر الفيديوهات 3:21 دقيقة ميركاتو من الحجم الثقيل لباريس سان جيرمان 2:58 دقيقة حصاد 2021: كريستيانو رونالدو يعود إلى بيته 5:04 دقيقة حصاد 2021: بطولة كأس العرب من الألف إلى الياء 3:12 دقيقة حصاد 2021: عام من التقلبات في نادي برشلونة 3:09 دقيقة حصاد 2021: أبطال الدوريات الخمسة الكبرى 2:56 دقيقة حصاد 2021: تشيلسي وفياريال في القمّة 3:53 دقيقة حصاد 2021: التتويج بـ18 ميدالية عربية في طوكيو 0:44 دقيقة إسبانيول يقلب الطاولة على فالنسيا 0:38 دقيقة اتصال هاتفي جمع فوزي لقجع بالزلزولي ! 0:30 دقيقة إصابات جديدة بكوفيد-19 في ليفربول