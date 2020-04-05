إيطاليا: مراكز تدريب المنتخبات ستأوي مصابي كورونا من قبل beIN SPORTS April 5, 2020 23:06 1:43 دقيقة تقرر وضع مراكز تدريب منتخبات إيطاليا، رهن إشارة المصابين بفيروس كورونا، فالمكان الذي لطالما اجتمع فيه نجوم كرة القدم الايطالية، سيتحول الآن إلى مركز لإيواء المصابين بهذا الوباء. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:43 دقيقة إيطاليا: مراكز تدريب المنتخبات ستأوي مصابي كورونا 1:00 دقيقة الرابطة الإنكليزية تحذر من انعكاسات تقليص الرواتب 3:15 دقيقة رئيس ليون يستبعد إستكمال الدوري الفرنسي 0:55 دقيقة قادة أندية الدوري الإنكليزي يعارضون خفض الرواتب 0:47 دقيقة يويفا ينفي تحديد موعد لنهاية مسابقة دوري الأبطال 0:51 دقيقة بيان تحذيري من رابطة اللاعبين الإسبان 0:37 دقيقة ساوثغيت يوافق على تخفيض راتبه 3:39 دقيقة بايرن ميونيخ يعود للتدريبات بمجموعات صغيرة 0:47 دقيقة ووكر يخرق قواعد الحجر المنزلي ويعتذر 0:48 دقيقة فيورنتينا يعلن شفاء ثلاثة لاعبين من فيروس كورونا