إنفانتينو يشير إلى حظوظ الأرجنتين بتنظيم كأس العالم للشباب من قبل beIN SPORTS March 31, 2023 21:17 0:50 دقيقة صرح جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة في الحالات الطارئة وذلك عقب سحب تنظيم كأس العالم للشباب من إندونيسيا. وفي سياق حديثه ألمح إنفانتينو إلى أنّ القارة اللاتينية قد تكون الحل مُسمّياً الأرجنتين بشكل خاص. مقابلات إنفانتينو كأس العالم للشباب -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة إنفانتينو يؤكد ضرورة اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة 1:19 دقيقة أرنولد وروبرتسون يتفقان على صعوبة مواجهة مان سيتي 1:16 دقيقة غوارديولا يطمئن جماهير مانشستر سيتي بشأن هالاند 0:58 دقيقة كلوب يؤكد أنّ تركيز ليفربول منصبّ على مواجهة سيتي 1:11 دقيقة ألير: "مواجهة بايرن ميونيخ تخلق حافزًا إضافيًا" 1:29 دقيقة مولر: "بايرن ميونيخ مطالب بالفوز بلقب البوندسليغا" 0:45 دقيقة أماندا صبحي تفوز بلقب بطولة كندا للاسكواش 1:55 دقيقة برايتون يقيم إفطاراً داخل ملعب أميكس 0:57 دقيقة إنريكي يستبعد انتقاله إلى الـ"بريميرليغ" 1:09 دقيقة الاتحاد الفنزويلي يقدم مدربه الجديد