إنشاء أول ملعب يحمل اسم ميسي في الأرجنتين September 13, 2021 15:15 2:58 دقيقة ملعب ليو ميسي في الأرجنتين يتميز بموقعه الجغرافي القريب من سلسلة جبال الأنديز التي تفصل الأرجنتين عن تشيلي، ملعب تم إنشاؤه بمساع ٍ شخصية لرجل يعشق كرة القدم ويقدر كثيراً النجم "ميسي". تقارير إخبارية الأرجنتين ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 2:58 دقيقة إنشاء أول ملعب يحمل اسم ميسي في الأرجنتين 0:53 دقيقة كلوزه يعلن تعافيه من جلطة في الساق 0:39 دقيقة بايرن ميونيخ يجري تدريبه الأخير قبل السفر لبرشلونة 0:57 دقيقة مواجهة بحسابات مختلفة بين إيفرتون وبيرنلي 4:32 دقيقة عشاق ريال مدريد سعداء بالعودة إلى ملعبهم 8:46 دقيقة مدفيديف يتوج بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس 1:55 دقيقة أنشيلوتي يتحدث عن سر تطور أداء فينيسيوس 1:35 دقيقة محمد صلاح: "أنا فخور جداً بما حققته" 1:52 دقيقة المنتخب المصري يخسر من منتخب الاتحاد الروسي 1:47 دقيقة السد يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز أمام السيلية