إنسيني: "أردت البحث عن تحد آخر في مسيرتي" من قبل beIN SPORTS June 28, 2022 14:35 1:13 دقيقة قال الإيطالي لورينزو إنسيني لاعب تورونتو خلال تقديمه لوسائل الإعلام إنه أراد البحث عن تحد آخر في مسيرته مع ناد أوروبي أو غيره مؤكدا على أنه سيسعى لتعويض الحب الذي قوبل به من خلال أدائه في المباريات. تقارير إخبارية لورينزو إنسيني -آخر الفيديوهات 2:13 دقيقة الترقّب يسود الشارع الرياضي المصري 0:37 دقيقة المغرب بطلاً لكأس العرب لكرة القدم داخل الصالات 1:02 دقيقة شفيونتيك تصعد إلى الدور الثاني في بطولة ويمبلدون 0:25 دقيقة ضمك يعلن ضم الدولي الجزائري عبد القادر بدران 3:53 دقيقة برنامج اليوم الثالث من دورة ألعاب البحر المتوسط 0:36 دقيقة ماريا ساكاري تبلغ الدور الثاني في ويمبلدون 2:32 دقيقة عزارة يرفع حصيلة الجزائر إلى 6 ميداليات 0:39 دقيقة تمديد الموعد النهائي للتقدم بطلب استضافة أمم آسيا 1:13 دقيقة إنسيني: "أردت البحث عن تحد آخر في مسيرتي" 0:32 دقيقة انسحاب بيريتيني من ويمبلدون لإصابته بفيروس كورونا