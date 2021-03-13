وهذه المرة الثالثة، بعد 2012 و2017، يبقى فيها رجل الأعمال في منصبه، بعد حصوله على 73,02% من أصوات الجمعية العمومية مقابل 25,11% لغريمه التاريخي، المحامي والرئيس السابق لرابطة الدوري تيرييه، و1,87% لرجل الأعمال ومستشار الأندية ميشال مولان.

ويجسّد لوغريت، المولود في عائلة فقيرة في غانغان والذي صنع لاحقاً ثروته في المواد الغذائية، إدارة كرة القدم الفرنسية في العقد الأخير، وفي عهده أحرز المنتخب الأزرق كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه في مونديال روسيا 2018 بإدارة المدرب ديدييه ديشان.

وترأس لوغريت، الشهير بنظاراته الكلاسيكية، رابطة الدوري في التسعينيات قبل الوصول إلى الاتحاد عام 2011 إثر فضيحة فرنسا في مونديال جنوب إفريقيا 2010.

وفي ولايته، حصد الاتحاد الفرنسي أرباحاً مالية بفضل امتلاكه حقوق التسويق المرتبطة بالمنتخب الأزرق.

قال لوكالة فرانس برس: "آمل أن أتحلى بالحكمة في هذا العمر، وخصوصاً الخبرة، أحاول التفكير بكل شيء كي أرتكب أقل قدر ممكن من الأخطاء".