وجاء انتخاب لقجع، المرشّح الوحيد لولاية ثالثة تمتدّ لأربع سنوات، خلال الجمعيّة العموميّة التي عـقدت بمركّب محمّد السّادس.

ولمح رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم إلى إمكانيّة إجراء تغييرات على مستوى الإدارة الفنيّة للمنتخب في الأيّـام المقبلة.





