وحقق باشاكشيهير الفوز على فيورنتينا 3-0 ليرفع رصيده إلى ست نقاط من انتصارين توالياً.

وسجّل غورلر ثنائية (57 و71) فيما أضاف البديل تراوري من بوركينا فاسو الهدف الثالث (90).

وانتصر هارتس الاسكتلندي على آر إف إس اللاتفي بهدفين دون رد.

وفي المجموعة الثالثة انفرد ليخ بوزنان البولندي بالصدارة بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط بتجاوزه أوستريا فيينا النمسوي 4-1 متقدماً على فياريال الإسباني الذي رفع رصيده لأربع نقاط.

وكذلك فعل إي زد آلكمار بالوصول إلى النقطة السادسة في المجموعة الخامسة بعد تغلبه على ضيفه فادوتس من ليختنشتاين 4-1 كما انتصر دنيبرو الأوكراني على أبولون ليماسول القبرصي 3-1.

ووصل كل من سلافيا براغ التشيكي وسيفاسبور التركي إلى النقطة الرابعة بفوزهما توالياً على بالكاني من كوسوفو 3-2 وعلى كلوج الروماني 1-0 وذلك ضمن المجموعة السابعة.

