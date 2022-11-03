على أرضه وبين جماهيره في ملعب باشاكشيهير فاتح تيريم افتتح إسطنبول مسلسل أهدافه مبكراً حين سجّل له نادايي شيمييه هدفاً في الدقيقة الرابعة،وأضاف سيردار غورلر الهدف الثاني في الدقيقة 33، قبل أن يسجّل بيركاي أوزجان الهدف الثالث لأصحاب الارض في الدقيقة 64 مانحاً فريقه نقاط الصدارة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي وقّع هارتس على هدف حفظ ماء الوجه عبر آتكنسون.

وضمن منافسات المجموعة الأولى نفسها فاز فيورنتينا الايطالي على مضيفه آر أف سي اللاتفي بثلاثة أهداف نظيفة. فيورنتينا افتتح النتيجة في الدقيقة السابعة عبر لاعبه باراك قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 44 من خلال كابرال. وفي الوقت المحتسب بديلاً عن الضائع من الشوط الأول سجّل سابونارا الهدف الثالث للضيوف في انتظار مباراتهم الفاصلة من أجل خوض منافسات الدور ثمن النهائي.