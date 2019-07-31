ودعت هذه الاتحادات في بيان مشترك ضم أيضا كلا من البوندسليغا والليغا والدوري الإنكليزي الممتاز والدوري الإيطالي، دعت السلطات في المملكة العربية السعودية إلى دعم جهودها لوقف هذا الخرق الواسع والمفضوح لحقوق الملكية الفكرية الذي يجري على أراضيها.

وجاء في البيان المشترك أنه جرى خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية التواصل مع تسع شركات للمحاماة في المملكة العربية السعودية لكنها إما رفضت تمثيل الجهات صاحبة الحقوق أو اعتذرت عن ذلك في وقت لاحق.

وتضيف هذه الهيئات، أنه تم للأسف التوصل إلى استنتاج مفاده أنه لا يمكن الحصول على تمثيل قانوني في السعودية لمقاضاة beoutQ وبالتالي لم يعد لديها من خيار سوى ملاحقة قناة القرصنة عبر وسائل أخرى.

وبعد تذكيرها بالأضرار التي تتسبب فيها عملية القرصنة لجميع المتدخلين ابتداء من مالكي الحقوق وصولا إلى الأندية واللاعبين، دعت هذه الهيئات وزارة الثقاقة والإعلام والحكومة السعودية إلى التدخل واتخاذ ما يلزم ضد beoutQ.

