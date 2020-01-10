أياكس يختتم معسكره الشتوي في الدوحة January 10, 2020 16:08 2:14 دقيقة يتأهب فريق أياكس لإنهاء معسكره الشتوي الذي يخوضه بالعاصمة القطرية الدوحة للمرة الثانية بعد الأولى قبل خمس سنوات. الفريق الهولندي خصّص حصة تدريبية مفتوحة لوسائل الإعلام والجماهير التي حضرت المران. تقارير إخبارية أياكس -آخر الفيديوهات 3:16 دقيقة موتي: "عليّ أن أكون جاهزاً للنهائي" 0:23 دقيقة كوتروني يعود إلى الدوري الإيطالي 0:29 دقيقة الزمالك يكرم وفادة زيسكو بهدفين 0:27 دقيقة الدحيل يتأهل إلى نهائي كأس قطر 0:46 دقيقة موتي "الواعد" يُسقط فافرينكا ويصل النهائي 0:56 دقيقة ركلة جزاء صحيحة لشبيبة القبائل أمام الرجاء 0:18 دقيقة ترينت ألكسندر أرنولد أفضل لاعب في شهر ديسمبر 0:21 دقيقة يورغن كلوب مدرب الشهر في الدوري الإنكليزي 1:48 دقيقة التعادل السلبي يحسم "ديربي" الشبيبة والرجاء 2:02 دقيقة بوبانا وكولهوف يتحدّثان عن لقب زوجي "اكسون موبيل"