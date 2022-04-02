أياكس يحافظ على صدارة الدوري من قبل beIN SPORTS April 2, 2022 23:44 0:42 دقيقة حافظ أياكس أمستردام على صدارة ِ الدوري الهولندي في جولتهِ الثامنةِ والعشرين بعد أن قلب تأخرَهُ بهدفٍ أمام مضيفهِ خرونينغن إلى انتصار 3-1. تقارير إخبارية أياكس أمستردام -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة أياكس يحافظ على صدارة الدوري 4:23 دقيقة رباعية لأتلتيكو مدريد قبل موقعة سيتي 1:11 دقيقة غالان: "كانت مباراة صعبة" 3:19 دقيقة أسباس منزعج بعد منح الحكم 3 ركلات جزاء لريال مدريد 0:37 دقيقة نافارو: "نحن سعداء بوجودنا في الدوحة" 0:59 دقيقة ناصر غانم الخليفي: "يوم مميز لرياضة البادل" 0:39 دقيقة اللقب من نصيب الثنائي نافارو ودي نينو 3:07 دقيقة مانشستر يونايتد يتعادل مع ليستر سيتي 4:10 دقيقة كريم بنزيمة يقود ريال مدريد لتعزيز صدارته 0:46 دقيقة نيس يفشل في استعادة المركز الثالث