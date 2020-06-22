ووقع الحارس البالغ عمره 37 عاماً على عقد يمتد من آب/ أغسطس إلى يونيو/ حزيران العام المقبل ليعود إلى النادي الذي استهل به مسيرته عام 2002 بعد الارتقاء بقطاع الناشئين.
وسينهي ستيكلنبرغ موسم الدوري الانكليزي الممتاز مع إيفرتون قبل العودة إلى هولندا.
ووقع الحارس البالغ عمره 37 عاماً على عقد يمتد من آب/ أغسطس إلى يونيو/ حزيران العام المقبل ليعود إلى النادي الذي استهل به مسيرته عام 2002 بعد الارتقاء بقطاع الناشئين.
وسينهي ستيكلنبرغ موسم الدوري الانكليزي الممتاز مع إيفرتون قبل العودة إلى هولندا.
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