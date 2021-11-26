أهم القرارات عقب انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم من قبل beIN SPORTS November 26, 2021 13:46 8:29 دقيقة العديد من القرارات المهمة التي اتخذت اليوم الجمعة بعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الزميل عمرو فهمي يضعنا في آخر التطورات. مقابلات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 2:49 دقيقة سحب قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر 1:33 دقيقة أراسكايتا يحذّر من قوة بالميراس قبل النهائي 8:29 دقيقة أهم القرارات عقب انعقاد الجمعية العمومية للكاف 0:39 دقيقة منتخب عُمان يصل إلى الدوحة استعداداً لكأس العرب 0:35 دقيقة ليوناردو يؤكد بقاء بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان 1:04 دقيقة موتسيبي يؤكد إقامة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون 2:13 دقيقة الفيصلي يصالح جماهيره ويتوّج بلقب كأس الأردن 2:49 دقيقة كل ما تريد معرفته عن الملحق الأوروبي 4:36 دقيقة روما يواصل رحلة ملاحقة بودو غليمت 3:47 دقيقة ليستر سيتي يقتنص الصدارة بفوز ثمين على ليغيا وارسو