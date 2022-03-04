أنييلي يطالب اليويفا بإجراء إصلاحات عميقة في كرة القدم الأوروبية من قبل beIN SPORTS March 4, 2022 13:28 0:50 دقيقة جدّد أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، مطالبته بإجراء إصلاحات عميقة في كرة القدم الأوروبية مشدّدا على ضرورة توزيع المهام، بدل ما سمّاه، بالسّياسة الاحتكارية للاتحاد الأوروبي. مقابلات يوفنتوس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا أندريا أنييلي -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة دياش يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع 1:35 دقيقة إشبيلية ينشد الفوز من بوابة ألافيس 2:41 دقيقة أنباء عن تلقّي أبراموفيتش عدّة عروض لشراء "تشيلسي" 0:51 دقيقة حظوظ دجوكوفيتش ترتفع للمشاركة في رولان غاروس 0:35 دقيقة مباريات مثيرة في بطولة تحدي كأس الخليج للبادل 0:37 دقيقة بيندر يحقق أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى 0:55 دقيقة إيقاف بروتوكولات كورونا في كرة القدم الأميركية 0:47 دقيقة أولمبيا يبلغ الدور الثالث لبطولة كأس ليبرتادوريس 0:50 دقيقة أنييلي يطالب اليويفا بإجراء إصلاحات عميقة 3:06 دقيقة جماهير تشيلسي تعيش على وقع "الصدمة"