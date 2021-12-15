ويتواجد موسينغو أومبا حاليا في الكاميرون حيث انضم إلى وفد الاتحاد القاري الموجود هناك للعمل مع لجنة التنظيم المحلية وحكومة الكاميرون من أجل ترتيبات الحدث.

وعقد الأمين العام الثلاثاء عدة اجتماعات مع كل من وزير الرياضة الكاميروني نارسيس مويل كومبي، ووزير الصحة العامة ماناودا مالاخي.

ونقل موقع الاتحاد القاري الرسمي عن موسينغو أومبا قوله على إثر اجتماعات عدة عقدها في العاصمة ياوندي "كانت الاجتماعات مهمة في الحصول على مستوى من التفاهم بشأن حالة الاستعداد في الكاميرون. هناك الكثير من العمل الذي يتم القيام به. علينا أن نستمر بنفس الزخم".

وشدد: "لا يمكننا أن نرتاح. علينا العمل على مدار الساعة. أنا لا أستريح، اللجنة المنظمة المحلية لا يمكنها أن تستريح. الاتحاد القاري لا يمكن أن يستريح. يجب على الجميع الانضمام إلى الجهود. نريد أن نرى نسخة عظيمة من كأس الأمم الإفريقية هنا في الكاميرون في كانون الثاني/يناير من العام المقبل".

وأضاف الأمين العام "لقد وضعنا أفضل نظام دعم لهذه المسابقة. خلال الأشهر القليلة الماضية، عمل مكتبنا في القاهرة وكذلك مكتبنا في ياوندي عن كثب مع حكومة الكاميرون واللجنة المنظمة المحلية لضمان تهيئة أفضل الظروف الممكنة للزوار. نحن نعمل الآن على عدد من الجوانب بما في ذلك ضمان حركة 24 فريقًا مشاركًا والشركاء التجاريين وأصحاب المصلحة الآخرين القادمين إلى الكاميرون".

وبينما أشار إلى بعض المجالات التي لا تزال بحاجة إلى الاهتمام قبل الأسبوع الافتتاحي للمنافسة، لا يزال أمين عام "كاف" متفائلًا بقوله: "هناك الكثير من التقدم في معظم الأمور التشغيلية وهناك عمل يتم إنجازه ليلاً ونهاراً من قبل الدولة المضيفة الكاميرون لضمان أن جميع مرافق الفرق جاهزة. نحن نعلم الجهد الهائل الذي يبذله الجميع كجزء من اللمسات الأخيرة على الأرض. نحن نرى هذا التقدم ونعترف به".

وثارت تكهنات حول امكانية عدم اقامة البطولة الإفريقية في الأيام الأخيرة لا سيما مع تفشي متحورة اوميكرون في القارة السمراء.

وكان من المفترض ان تنظم الكاميرون نسخة كأس أمم إفريقيا 2019، لكن تم إسناد التنظيم إلى مصر لعدم الجاهزية، وتم إسناد تنظيم بطولة 2021 إلى الكاميرون ومن ثم تم تأجيلها إلى كانون الثاني/يناير 2022 بسبب جائحة كورونا.

