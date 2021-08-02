وانتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي رغم العديد من الفرص للجانبين، لتذهب إلى الوقتين الإضافيين.

وحسم روبينسون اللقاء بهدف من ضربة رأس في الوقت القاتل (117).

وتألق حارس أميركا تورنر في المواجهة وتصدى للعديد من الكرات الخطرة للمكسيك الطرف الأفضل نسبياً كأداء وسيطرة بالمجمل.

وكانت المكسيك توّجت بلقب البطولة الماضية على حساب أميركا بعد فوزها بالنهائي 1-0.

وتوّج المهاجم القطري المعز علي هدافاً للبطولة برصيد أربعة أهداف علماً أنّ قطر وصلت إلى نصف النهائي قبل أن تخرج أمام أميركا بعد الخسارة بهدف دون رد.