أليغري مستعد وبيولي يعتبرها صعبة من قبل beIN SPORTS September 19, 2021 09:55 1:23 دقيقة أكد ماسيميليانو أليغري أن يوفنتوس مستعد لمواجهة ميلان في المقابل اعتبر ستيفانو بيولي أن المواجهة لن تكون سهلة بين الفريقين في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي. تقارير إخبارية ستيفانو بيولي يوفنتوس ميلان ماسيميليانو أليغري -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة أليغري مستعد وبيولي يعتبرها صعبة 3:15 دقيقة قمّة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وليون 2:55 دقيقة مواجهة قوية بين فالنسيا وريال مدريد 0:36 دقيقة كاراسكو: "جواو فيليش لم يكن يستحق الطرد" 3:00 دقيقة مانشستر يونايتد للعودة إلى سكة الانتصارات 3:05 دقيقة مباراة من العيار الثقيل بين توتنهام وتشيلسي 0:38 دقيقة ساديو ماني: "الفريق لم يقدم أفضل مباراة" 0:27 دقيقة غوارديولا يتحدث عن التعادل أمام ساوثهامبتون 0:42 دقيقة باوليني تصنع المفاجأة في بطولة سلوفينيا 0:29 دقيقة مستثمر كمبودي يعتزم شراء نادي سانت إيتيان