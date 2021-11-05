أصداء موافقة السد على انتقال تشافي لبرشلونة في الشارع الكاتالوني من قبل beIN SPORTS November 5, 2021 13:58 4:03 دقيقة تعرّف على أصداء موافقة نادي السد القطري على انتقال تشافي للبلوغرانا في الشارع الكاتالوني من خلال مراسلنا في برشلونة باسل طبال. مقابلات تقارير إخبارية برشلونة السد القطري تشافي -آخر الفيديوهات 4:51 دقيقة تعرف على موعد تقديم تشافي مدرباً جديداً لبرشلونة 4:03 دقيقة أصداء موافقة السد على انتقال تشافي لبرشلونة 3:52 دقيقة لماذا غاب لابورتا عن المفاوضات مع السد بشأن تشافي؟ 5:17 دقيقة كواليس موافقة السد على انتقال تشافي لتدريب برشلونة 2:07 دقيقة السد يعلن موافقته على انتقال تشافي لتدريب برشلونة 1:57 دقيقة أبرز إنجازات تشافي مع السد القطري 0:46 دقيقة مدفيديف يبلغ ربع نهائي دورة باريس للماسترز 0:56 دقيقة ليس فيرديناند في حوار حصري على beIN SPORTS 2:37 دقيقة سلتيكس يفاجئ ميامي وفيلادلفيا يتصدر الشرقية 1:22 دقيقة أستراليا إلى نصف نهائي كأس بيلي جين كينغ للتنس