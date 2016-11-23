ومنح دومينيك أودورو وماتيو مانكوسو وامبروز أويونجو التقدم لمونتريال قبل أن يقلّص جوزي ألتيدور ومايكل برادلي الفارق بهدفين مهمّين قبل مباراة الإياب في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي في تورونتو.

وبدا تورونتو تائهاً عندما ركض أويونجو بالكرة لمسافة طويلة قبل أن يسدّد بقوة داخل مرمى كلينت ايروين في الدقيقة 53 ليتقدّم مونتريال 3-صفر.

وردّت العارضة كرة سددها توساينت ريكيتس مهاجم تورونتو في الدقيقة 68 قبل أن يودعها ألتيدور بضربة رأس داخل الشباك بعد تمريرة عرضية من سيباستيان جيوفينكو.

ولم يستطع لاعبو مونتريال بعد ذلك بخمس دقائق التعامل مع هجمة من تورونتو ليمنح ريكيتس الكرة إلى برادلي الذي سدّد داخل الشباك من داخل منطقة الجزاء.

واحتاج أودورو اللاعب السابق لتورونتو إلى عشر دقائق ليضع مونتريال في المقدمة بعد أن تأجلت بداية المباراة لأكثر من نصف ساعة من أجل تخطيط محيط منطقتي الجزاء بشكل جيد.

ومع استمرار احتفال جماهير مونتريال بالهدف أضاف مانكوسو الهدف الثاني من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من إيغناسيو بياتي.

وأتيحت لجيوفينكو فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 20 لكنه سدّد بعيداً عن المرمى.

وفي ذهاب نهائي القسم الغربي، تمكّن سياتل ساوندرز من حسم الموجهة لمصلحته على حساب كولورادو رابيدز (2-1).

وسجّل هدفي سياتل كل من موريس (19) والأوروغواياني نيكولاس لوديرو (61 من ركلة جزاء).

وسيتواجه الفريقين الأحد المقبل في إطار موعد الإياب حيث سيتم حسم هوية المتأهل إلى نهائي الدوري، الذي يجمع بين بطلي المعسكرين الشرقي والغربي.