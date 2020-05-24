أهمية كبيرة حظيت بها المواجهة بين صاحب المركز الثاني هامبورغ وضيفه المتصدر أرمينيا بيليفيلد. مواجهة القمة سترسم من خلال نتيجتها ملامح بطل دوري الدرجة الثانية الألماني والفريق الذي سيحجز مكاناً بين كبار الأندية الألمانية.

هامبورغ العريق سعى منذ البداية إلى تكريس تفوقه التاريخي على الضيوف. لكن محاولة المهاجم الفنلندي يويل بوغيانبالو فشلت في هز شباك شتيفان أورتيغا.

بالمقابل، سنحت لبينيفيلد فرصة جيدة لإثبات أحقيته في التواجد على قمة الترتيب. فابيان كلوس سدد كرة أحسن دانيل فيرنانديز التعامل معها.

الشوط الثاني استهله هامبورغ بالقوة ذاتها عله ينجح في تحقيق فوز يبقيه على بعد ثلاث نقاط من المتصدر. وسوني كيتيل كاد هنا أن يسجل أحد أجمل أهداف الموسم.

أخطر الفرص شهدتها الدقيقة الثامنة والستون. مارتين هارنيك يرفع كرة تصل رأس تيم لايبولد دون أن يُكتب لها تغيير النتيجة.

ردّ عليها فابين كلوس بتسديدة حاول من خلال خطف فوز ثمين على ملعب هامبورغ.

لكن المباراة انتهت على إيقاع تعادل لم يكن مقنعاً لهامبورغ قياساً لفرصه العديدة خلال التسعين دقيقة. لكنه كان أكثر من مرضٍ لبيليفيلد الذي يبدو أقرب الفرق للصعود إلى الدرجة الأولى بعد غياب منذ ألفين وتسعة.

شتوتغارت يسقط أمام هولشتاين

وفشل شتوتغارت في الارتقاء إلى المركز الثاني بسقوطه على ملعب هولشتاين كيل بهدفين لثلاثة.

أصحاب الأرض افتتحوا التهديف عن طريق إيمانويل إيوا بعد سبع دقائق من ركلة البداية. وأدرك نيكولاس غونساليس التعادل لشتوتغارت من علامة الجزاء في الدقيقة التاسعة والخمسين. وأعاد يانيك ديم فريقه هولشتاين إلى المقدمة في الدقيقة الثامنة والسبعين. وبعد دقيقة واحدة, عزز ليون لاوبرباخ تقدم فريقه بهدف ثالث. قبل أن يسجل سيلاس فامانغيتوكا الهدف الثاني لشتوتغارت قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

