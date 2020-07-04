أحمد قعلول "وزير شؤون الشباب والرياضة في تونس" في حوار خاص مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS July 4, 2020 08:51 4:33 دقيقة إجراءات تهم الرياضات الفردية ومنشآت في وضع "متردٍ" وقانون يسمح للأندية في الاستثمار... كل ذلك في حوار خاص لـ beIN SPORTS مع أحمد قعلول، وزير شؤون الشباب والرياضة في تونس. عمل صحفي لـ: فراس بن أحمد فراس بن أحمد تونس -آخر الفيديوهات 4:33 دقيقة حوار خاص مع وزير شؤون الشباب والرياضة في تونس 2:57 دقيقة أتلتيكو مدريد يتجاوز عقبة مايوركا بنجاح 1:03 دقيقة فيفا يعمل على تطوير تقنية تحديد التسلل 0:32 دقيقة أرسنال يمدّد عقد مهاجمه البرازيلي مارتينيلي 5:26 دقيقة خفايا استياء ميسي من إدارة برشلونة 0:55 دقيقة من ينال جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ لشهر يونيو؟ 0:48 دقيقة لوس أنجليس كليبرز يغلق مقرّه التدريبي 0:42 دقيقة "صراع" رباعي على جائزة أفضل مدرب لشهر يونيو 2:20 دقيقة ليكرز يستعيد خدمات جيمس وديفيس 0:31 دقيقة إصابة يانوزاي تزيد من متاعب سوسييداد