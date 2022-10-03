أحد الناجين من مأساة إندونيسيا يروي الأحداث الدامية من قبل beIN SPORTS October 3, 2022 15:15 1:12 دقيقة تحدث أحمد ريزال حبيبي أحد الناجين من مأساة إندونيسيا عن الأحداث الدامية التي أدت إلى مصرع أكثر من مئة شخص، مؤكدا أن ما حدث حطم قلبه تماما، مبديا حزنه على دفع الثمن عبر حياة الناس. تقارير إخبارية إندونيسيا -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة كلوب يؤكد جاهزية ليفربول لمواجهة غلاسكو رينجرز 0:34 دقيقة جابر سعيدة باستضافة تونس أول بطولة للمحترفات 1:19 دقيقة نادال يحتل الوصافة وميار شريف تتقدم 25 مركزاً 1:12 دقيقة أحد الناجين يروي مأساة إندونيسيا 0:51 دقيقة الخطوط القطرية تسير 55 رحلة بين الدمام والدوحة 0:49 دقيقة تدشين الزي الرسمي لقوة أمن مونديال قطر 1:16 دقيقة ريال مدريد وسان جيرمان وتشلسي في مجموعة واحدة 25:35 دقيقة لقاء خاص مع إسحاق بلفوضيل 2:55 دقيقة متحف قطر الأولمبي والرياضي يحتضن معرض عن كرة القدم 0:26 دقيقة الشرطة بطلاً لكأس السوبر العراقي