آراء من الشارع المصري حول دوري السوبر الإفريقي من قبل beIN SPORTS August 11, 2022 12:44 1:36 دقيقة وفي مصر كانت هذه آراء الجماهير هناك حول دوري السوبر الإفريقي. تقارير إخبارية مصر دوري السوبر الإفريقي -آخر الفيديوهات 3:24 دقيقة دوري السوبر الإفريقي..آراء الشارع السوداني 1:36 دقيقة آراء من الشارع المصري حول دوري السوبر الإفريقي 3:52 دقيقة انتقادات عديدة في تونس لدوري السوبر الإفريقي 1:33 دقيقة مدرب أينتراخت فرانكفورت فخور بفريقه 1:21 دقيقة كورتوا: تعاملنا مع المباراة بالعقلية المناسبة 2:19 دقيقة أنشيلوتي: لم تكن مباراة سهلة 6:16 دقيقة مراسم تتويج ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبية 5:07 دقيقة الملكي سوبر أوروبا 2:03 دقيقة استعدادات العربي والريان للقاء الأول في لوسيل 0:26 دقيقة تعادل الغرافة مع الوكرة وفوز أول للسيلية