آخر معسكر تدريبي للمنتخب الموريتاني قبل المشاركة في الـ"شان" من قبل beIN SPORTS January 1, 2023 18:15 2:39 دقيقة أجرى المنتخب الموريتاني لكرة القدم للمحليين آخر معسكر تدريبي داخلي له في نواكشوط استعداداً لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين "الشأن" التي ستقام في الجزائر. تقارير إخبارية المنتخب الموريتاني بطولة إفريقيا للاعبين المحليين -آخر الفيديوهات 2:52 دقيقة أبو جيبين رئيساً للمريخ السوداني 2:39 دقيقة آخر معسكر تدريبي للمنتخب الموريتاني قبل الـ"شان" 2:31 دقيقة صديق بيليه يحوّل صالونه إلى متحف 3:01 دقيقة تنظيم بطولة كأس العالم فاق كل التوقعات 0:34 دقيقة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني يشيد بإنجازات 2022 0:45 دقيقة ساينتث يفوز بأولى مراحل رالي داكار لفئة السيارات 2:02 دقيقة كفيتوفا تقود التشيك للتغلّب على ألمانيا 2:32 دقيقة 51 نقطة لدونتشيتش في الفوز السادس توالياً لمافريكس 5:18 دقيقة آرسنال يحقق فوزاً كبيراً على برايتون 3:11 دقيقة التعادل يحسم مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون