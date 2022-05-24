آخر أخبار نهائي دوري المؤتمر الأوروبي من قبل beIN SPORTS May 24, 2022 15:18 3:46 دقيقة تعرّف على آخر أخبار مواجهة روما الإيطالي وفينورد روتردام الهولندي ضمن نهائي النسخة الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي. مقابلات روما فينورد روتردام دوري المؤتمر الأوروبي -آخر الفيديوهات 3:46 دقيقة آخر أخبار نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 1:12 دقيقة تين هاخ يكشف عن رؤيته المستقبلية لمانشستر يونايتد 0:47 دقيقة روما يعدّ العدّة لمواجهة فينورد روتردام 0:38 دقيقة ريال مدريد يواصل تحضيراته لمواجهة ليفربول المرتقبة 1:07 دقيقة عملية بيع تشيلسي تقترب من الاكتمال 1:35 دقيقة ميدفيديف بدون عناء يتخطى باغنيس 0:58 دقيقة بايرن ميونيخ يعلن التعاقد مع المغربي نصير مزراوي 1:08 دقيقة كل شيء كان جزءاً من خطة غوارديولا 1:45 دقيقة NBA: بوسطن يعادل ميامي 2-2 بفضل 31 نقطة لتايتوم 0:48 دقيقة الهلال يهزم الاتحاد المتصدّر ويحيي آماله باللقب