"FIFPro" تعرب عن قلقها إزاء موجة خفض الأجور

وجاء في بيان صادر عن النقابة "نحن قلقون للغاية من قيام عدد من الاندية في اكثر من 12 دولة بوضع لاعبيها في البطالة او تخفيض رواتبهم" داعية هذه الاندية التي تواجه "صعوبات مالية" الى "التحدث الى رابطاتها المحلية للبحث عن حلول متوازنة وعادلة".

وقامت اندية اوروبية عدة مستغلة التشريعات الوطنية باتخاذ اجراءات بحق لاعبيها من اجل الحد من الخسائر التي تكبدتها جراء تعليق النشاط المحلي في القارة، والامر يتعلق بنادي برشلونة الذي اعلن خفض رواتب العاملين فيه لمواجهة التبعات المالية لتوقف المنافسات.

وأوضح النادي المتوج بلقب "الليغا" في الموسمين الماضيين ومتصدر ترتيب الموسم الحالي قبل تعليقه بعد المرحلة 27، انه "اتخذ سلسلة إجراءات للحد من آثاره (التوقف) والتخفيف من التبعات الاقتصادية لهذه الأزمة".

وأفاد ان الاجراءات تشمل "خفض عدد أيام العمل، نظرا للظروف الراهنة، ونتيجة لذلك الخفض النسبي للرواتب المحددة بموجب العقود".

والامر ينطبق على نادي هارتس الاسكتلندي الذي طلب من لاعبيه تخفيض 50 في المئة من اجورهم.

وفي المانيا، وافق لاعبو ناديي بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند على التخلي عن قسم من رواتبهم من أجل مساعدة مسؤوليهم على مواجهة الأزمة المالية التي يعانون منها جراء مرض "كوفيد-19".