beIN SPORTS تستحوذ على حقوق بث دوري أبطال أفريقيا للسيدات

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية للرياضة والترفيه، عن مواصلة توسعها العالمي في تقديم الرياضة النسائية من خلال حصولها على حقوق البث الحصرية لدوري أبطال أفريقيا للسيدات الأولى من نوعها في 37 بلداً عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية.

وستبث beIN SPORTS ، الشبكة الرياضية الرائدة للمجموعة، البطولة النسائية الكروية عبر أربع قارات حول العالم، معززة بذلك من شأن البطولة وموسعة نطاق بثها.

انطلقت البطولة ذات 8 فرق متنافسة يوم الجمعة، مستعرضة مجموعة من أفضل المواهب الكروية النسائية في أفريقيا، والتي من المقرر أن تقام مباراتها النهائية في مصر يوم 19 نوفمبر. وتعد حقوق هذه البطولة الإضافة الأحدث إلى مجموعة حقوق بث مبادرة beIN المزدهرة beINSPIRED .

وستبث beIN SPORTS البطولة في جميع الدول ال24 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي أستراليا وبروناي وكمبوديا وهونغ كونغ وإندونيسيا ولاوس وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وتيمور الشرقية والولايات المتحدة وكندا.

وأطلقت beIN SPORTS مبادرتها beINSPIRED في عام 2019 بهدف توفير منصة أكبر للرياضات والمواهب التي لا تحظى بالتغطية الإعلامية التي تستحقها، مع التركيز بشكل خاص على الرياضات النسائية. وتبع ذلك بث beIN SPORTS بطولة كأس العالم للسيدات فرنسا 2019 في 31 منطقة حول العالم، وكانت بذلك الناقل الرياضي الأكبر لهذه البطولة في جميع أنحاء العالم وتمتلك beIN الآن مجموعة واسعة من حقوق بث الفعاليات الرياضية النسائية عبر مناطق متعددة حول العالم.

فبالإضافة إلى حقوق بث دوري أبطال أفريقيا للسيدات التي تم الإعلان عنها جديداً، فإن المجموعة هي أيضاً الناقل الرسمي لـدوري أبطال أوروبا للسيدات ودوري الأمم الأوروبية للسيدات 2022 ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية (طوكيو 2020)، والألعاب الأولمبية الشتوية (بكين 2022)، والألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024) وبطولات التنس الأربع الكبرى للسيدات) بطولة استراليا المفتوحة للتنس، وبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وبطولة ويمبلدون، وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس( و جولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ كأس بيلي جين كينغ للتنس للسيدات 2021 - كأس العالم للتنس النسائي - في أستراليا وفرنسا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وبطولة سباقات السيارات النسائية W Series في الولايات المتحدة وكندا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجموعة من مباريات نادي باريس سان جيرمان للسيدات في أسواق مختلفة؛ بالإضافة إلى فعاليات رياضية نسائية رئيسية تشمل كرة اليد والسلة والسباحة، على سبيل المثال لا الحصر.

وبهذه المناسبة، قال محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نحن سعداء لحصولنا على حقوق بث دوري أبطال أفريقيا للسيدات عبر 37 بلداً حول العالم. لقد كان عام 2021 عاماً ناجحاً جداً بالنسبة إلى مبادرة beINSPIRED، حيث قمنا ببث دوري أبطال أوروبا للسيدات، ودورة طوكيو للألعاب الأولمبية، وأفضل بطولات التنس النسائية كجولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات وبطولات التنس الأربع الكبرى للسيدات وكأس بيلي جين كينغ للتنس للسيدات، وبطولة سباقات السيارات النسائية W Series، وغيرها الكثير للملايين من عشاق الرياضة حول العالم. وتعد beINSPIRED جزءاً أساسياً من الجهود التي تبذلها مجموعتنا لتسليط الضوء على الرياضات التي لم تحصل على التغطية الإعلامية الكافية التي تستحقها والتي تسعى إلى إلهام الجيل القادم من الرياضيين والمشجعين، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الخلفية. ونحن فخورون للغاية بأن هذه المبادرة مستمرة في النمو والازدهار".

ولا تقتصر أهداف beINSPIRED على الاستحواذ على الحقوق الرياضية فحسب، بل تهدف المبادرة أيضاً إلى تعزيز النقاش حول التحديات الفريدة التي تواجهها النساء العاملات في مجال الرياضة، سواء على الشاشة أو خارجها. وتحقيقاً لهذه الغاية، استضافت beIN مجموعة من المتحدثين الرئيسيين لدعم المرأة في الرياضة. وفي الآونة الأخيرة، حيث جمعت beIN مجموعة من الشخصيات المؤثرة في الرياضة في نقاشات طاولات مستديرة في ملعب ويمبلي (يوليو 2019)، وفعالية Women@Sportel في موناكو (أكتوبر 2019)، وفعالية القيادة الفكرية في ملعب AccorHotels Arena خلال مباراة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية التي استضافتها باريس (يناير 2020).

بالإضافة إلى ذلك، تواصل beIN تقديم محتوى رقمي واجتماعي للترويج للرياضات النسائية. وخلال بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2019، أنتجت beIN SPORTS برنامجاً يومياً على منصات المجموعة الرقمية مع لاعبة فريق باريس سان جيرمان والشخصية الملهمة ناديا نديم، فيما احتفى بودكاست مبادرة إلهام الجيل القادم، الذي قدمته كاري براون، كبيرة المراسلين في beIN SPORTS ورئيسة اتحاد كتاب كرة القدم، باللاعبات الرائدات في مجال الرياضة اللواتي مهدن الطريق في الحاضر والمستقبل لمواصلة كسر الحواجز التي تعيق ممارسة السيدات للأنشطة الرياضية المختلفة.

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