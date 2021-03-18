28 لاعباً في قائمة مصر أمام كينيا وجزر القمر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم انضمام 28 لاعباً لقائمة الفراعنة للدخول في معسكر مغلق استعداداً لمباراتي كينيا وجزر القمر في 25 و29 آذار/مارس الحالي، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 والتي تم إرجاؤها إلى العام المقبل بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتضم القائمة في حراسة المرمى: محمّد الشناوي (الأهلي)، محمود عبدالرحيم "جنش" (الزمالك)، محمّد بسام (طلائع الجيش)، وعامر عامر (سيراميكا كليوباترا).

في الدفاع: محمّد هاني، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم (من الأهلي). عمر جابر، علي جبر، وأحمد أيمن منصور (من بيراميدز). أحمد أبوالفتوح، محمود حمدي "الونش" (من الزمالك)، وأحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي).

في الوسط: محمّد النني (أرسنال الانكليزي)، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمّد مجدي "أفشه" (من الأهلي)، طارق حامد، وأحمد سيد "زيزو" (من الزمالك)، محمود حسن "تريزيغيه" (أستون فيلا الإنكليزي)، محمّد فاروق وإسلام عيسي (بيراميدز)، إلى جانب مصطفي فتحي (سموحة).



في الهجوم: محمّد صلاح (ليفربول الإنكليزي)، مصطفي محمّد (غلطة سراي التركي)، حسام حسن (سموحة)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا كليوباترا)، ومحمّد شريف (الأهلي).



وتم استبعاد أحمد حسن "كوكا" المحترف في أولمبياكوس اليوناني بسبب الإصابة.

واستقر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري على تأجيل موعد انضمام اللاعبين لمعسكر المنتخب لمدة يوم واحد، ليبدأ المعسكر في 21 آذار/مارس الحالي، بعدما لمس حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبون.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني، فيما يحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل منتخب توغو الترتيب بنقطة يتيمة.