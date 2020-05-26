يويفا يمنح رومانيا أسبوعا إضافيا لتحديد مصير الدوري

وأعلن يويفا الشهر الماضي أنه منح مسابقات الدوري الأوروبية مهلة حتى 25 مايو/أيار لإرسال خطط استئناف اللعب لكن الاتحاد الروماني طلب تمديد المهلة بعد أن قالت الحكومة الرومانية إنها تقيّم موقف كوفيد-19 كل أسبوعين.

وأضاف الاتحاد الأوروبي ”وافق يويفا على طلبنا بتمديد الموعد المحدد لوضع خطة استئناف اللعب حتى أول يوليو“.

وأوضح أن التمديد سيسمح له بتحليل كيفية تأثير البروتوكولات الطبية الحالية في تدريبات الفرق وغيرها من الأمور.

وتأمل رومانيا في استكمال دوري الأضواء في 13 يونيو/حزيران لكن القرار يحتاج إلى موافقة حكومية بعد إيقاف منافسات كرة القدم بالبلاد منذ منتصف مارس/آذار.

