يويفا يرحب بتقرير منظمة التجارة العالمية الذي يدين بي آوت كيو ويعد بالمزيد



وأكدت منظمة التجارة العالمية في وقت سابق اليوم الثلاثاء أنّ السعودية خرقت القانون الدولي للملكية الفكرية وفقاً لأدلة قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وأثبتت منظمة التجارة العالمية ضلوع (بي آوت كيو) في قرصنة بث عدة قنوات من بينها beIN SPORTS.

وأصرّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أنه سيبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على ممتلكاته ودعم شركائه لحماية الاستثمار في كرة القدم من القرصنة.

UEFA has responded to a @WTO report published today by reiterating its commitment to fighting audio-visual piracy.



Full statement: 👇 — UEFA (@UEFA) June 16, 2020

وواجهت (بي آوت كيو) التي تتخذ من السعودية مركزاً لبثها اتهامات وانتقادات كثيرة من قبل منظمات رياضية مرموقة سواء في كرة القدم أو الألعاب الأخرى.

وقضت منظمة التجارة العالمية بضلوع السعودية في انتهاك قوانين الملكية الفكرية بوقوفها وراء أداة القرصنة (بي آوت كيو).