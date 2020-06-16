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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

يويفا يرحب بتقرير منظمة التجارة العالمية الذي يدين بي آوت كيو ويعد بالمزيد

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رحّب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتقرير منظمة التجارة العالمية بإثبات تورط بي آوت كيو في قرصنة المباريات.

AFP


وأكدت منظمة التجارة العالمية في وقت سابق اليوم الثلاثاء أنّ السعودية خرقت القانون الدولي للملكية الفكرية وفقاً لأدلة قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وأثبتت منظمة التجارة العالمية ضلوع (بي آوت كيو) في قرصنة بث عدة قنوات من بينها beIN SPORTS.

وأصرّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أنه سيبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على ممتلكاته ودعم شركائه لحماية الاستثمار في كرة القدم من القرصنة.

 

وواجهت (بي آوت كيو) التي تتخذ من السعودية مركزاً لبثها اتهامات وانتقادات كثيرة من قبل منظمات رياضية مرموقة سواء في كرة القدم أو الألعاب الأخرى.

وقضت منظمة التجارة العالمية بضلوع السعودية في انتهاك قوانين الملكية الفكرية بوقوفها وراء أداة القرصنة (بي آوت كيو).

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