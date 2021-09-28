"يويفا" و"كونميبول" يعلنان إقامة مباراة إيطاليا والأرجنتين في حزيران/يونيو 2022

وأكد الاتحادان في بيان مشترك أن المواجهة المرتقبة بين البطلين القاريين ستقام خلال "النافذة الدولية في حزيران/يونيو" على "ملعب سيحدد لاحقاً".

ويأمل "يويفا" و"كونميبول" أن "يعززا تعاونهما" الذي يشمل حالياً "كرة القدم النسائية والفوتسال وفئات الشبان، وتبادل الحكام والتدريب التقني"، وذلك عن طريق افتتاح مكتب مشترك بينهما في لندن.

ويهدف الاتحادان إلى تطوير كرة القدم "إلى حدود أبعد من مناطقهم الجغرافية، كجسر يوحّد الشعوب والبلدان والقارات والثقافات" والاتفاق على "مسائل أخرى ذات اهتمام مشترك"، كما أوضح "يويفا" و"كونميبول" من دون المزيد من الإيضاحات.

ويأتي التقارب بين أقوى اتحادين في عالم الساحرة المستديرة في خضم حرب على النفوذ مع الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، حيث يخطط الأخير مضاعفة وتيرة نهائيات كأس العالم من خلال تنظيمها كل عامين بدلاً من أربعة أعوام.

ويُعارض "يويفا" و"كونميبول" هذا المشروع الذي من شأنه أن يغيّر جدول أعمالهما ويشكل عنصرا تنافسياً لمسابقاتهما بدعم من العديد من البطولات الوطنية وجمعيات المشجعين واتحاد اللاعبين "فيفبرو".

وفي مواجهة جبهة الرفض هذه، يستفيد "فيفا" من دعم اللاعبين والمدربين السابقين المشاركين في برنامج "الأساطير"، وربما من الأغلبية الصامتة من الدول الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على كأس العالم لمضاعفة مداخليها، من بين 211 اتحادًا، أعلن الاتحاد العالمي رغبته في "الاستماع إلى آرائهم"، وذلك في اجتماع قمة افتراضي الخميس المقبل.