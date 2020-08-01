يونغ بويز بطلاً لسويسرا للمرة الثالثة توالياً

وسجّل كريستوفر مارتنز من لوكسمبورغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14.

ورفع يونغ بويز رصيده إلى 73 نقطة بفارق خمس نقاط عن ملاحقه سانت غالن، محرزا اللقب الرابع عشر في تاريخه.

ويتصدر غراسشوبر الذي يلعب حالياً في الدرجة الثانية السجل الذهبي للدوري السويسري برصيد 27 لقباً، أمام بازل (20 لقبا) وسيرفيت (17 لقبا) فيما يأتي يونغ بويز رابعاً.

واحتفل الآلاف من مشجعي يونغ بويز حتى ساعات الصباح الأولى، باللقب في العاصمة برن، حيث تعرض شخص لاصابات بالغة بسبب الألعاب النارية.

وسيحتفل الفريق باللقب على أرضه في المباراة الأخيرة من الموسم، عندما يستضيف الوصيف سانت غالن الاثنين.

ويتصدر مهاجم يونغ بويز الكاميروني جان بيار نسامي ترتيب الهدافين برصيد 30 هدفاً بفارق كبير عن مهاجم سانت غالن سيدريك إيتين (19 هدفاً).

وقال نسامي لوكالة الأنباء السويسرية "إنه لقب مستحق. إنه يكافئ جهودنا وعملنا الشاق (...) لم أكن أتوقع أن أختبر موسما كهذا: الفوز باللقب وتسجيل 30 هدفاً".

وسيشارك يونغ بويز بحصوله على اللقب في الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان الدوري السويسري أول بطولة وطنية في أوروبا تعلق نشاطها بسبب فيروس كورونا المستجد في شباط/فبراير، قبل ان يستكمل نشاطه في حزيران/يونيو خلف أبواب موصدة.

واعتمد الاتحاد المحلي السماح بإجراء خمسة تبديلات أسوة بباقي البطولات الأوروبية التي استأنفت نشاطها.

وتضم الدرجة الأولى في سويسرا 10 أندية تخوض 36 مرحلة، بمعدل مباراتي ذهاب ومباراتي إياب لكل من الفرق.