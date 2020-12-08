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كرة القدم

وفاة مدرب الأرجنتين السابق سابيلا

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توفي المدرب السابق لمنتخب الأرجنتين لكرة القدم أليخاندرو سابيلا عن 66 عاما الثلاثاء بعد صراع مع مرض السرطان، بحسب ما ذكرت عدة وسائل إعلام محلية.

AFP

وتدهورت حالة سابيلا الصحية بعد نقله الى عيادة في العاصمة بوينوس أيرس إثر مشكلات في القلب.

وكان سابيلا، لاعب الوسط الدولي السابق، أحد أبرز رموز نادي استوديانتيس دي لا بلاتا في الثمانينيات. ثم قاده في 2009 لإحراز لقب كأس ليبرتادوريس من مقعد المدرب.

ووضع حدا لمسيرته التدريبية في 2014 بعد أن قاد بلاده الى وصافة المونديال أمام المانيا بمشاركة نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.

حمل كلاعب ألوان ريفر بلايت، شيفيلد يونايتد وليدز يونايتد الإنكليزيين وختم مسيرته مع ايرابواتو المكسيكي. كما لعب لفترة وجيزة معارا مع غريميو البرازيلي ودافع عن ألوان فيرو الأرجنتيني.                                    

المنتخب الأرجنتيني أليخاندرو سابيلا
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