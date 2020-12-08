وفاة مدرب الأرجنتين السابق سابيلا

وتدهورت حالة سابيلا الصحية بعد نقله الى عيادة في العاصمة بوينوس أيرس إثر مشكلات في القلب.

وكان سابيلا، لاعب الوسط الدولي السابق، أحد أبرز رموز نادي استوديانتيس دي لا بلاتا في الثمانينيات. ثم قاده في 2009 لإحراز لقب كأس ليبرتادوريس من مقعد المدرب.

ووضع حدا لمسيرته التدريبية في 2014 بعد أن قاد بلاده الى وصافة المونديال أمام المانيا بمشاركة نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.

حمل كلاعب ألوان ريفر بلايت، شيفيلد يونايتد وليدز يونايتد الإنكليزيين وختم مسيرته مع ايرابواتو المكسيكي. كما لعب لفترة وجيزة معارا مع غريميو البرازيلي ودافع عن ألوان فيرو الأرجنتيني.