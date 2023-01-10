وفاة سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم من قبل beIN SPORTS January 10, 2023 11:57 توفي سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد صراع طويل مع المرض. . بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعى الاتحاد القطري لكرة القدم المغفور له بإذن لله سعود بن عبدالعزيز المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري والآسيوي لكرة القدم. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. إنّا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/0mX2KZeSeP — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 10, 2023 سعود المهندي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاتحاد القطري لكرة القدم السابق لوغريت يواصل إثارة الجدل بتصري اقرأ التالي فيل نيفيل يثني على المسيرة الم اقرأ - آخر الأحداث January 10, 2023 13:58 ديمبيلي لم يصب منذ وصول تشافي January 10, 2023 13:46 الراية: العنابي في ليلة التحدي الثاني January 10, 2023 13:41 فيل نيفيل يثني على المسيرة المذهلة لغاريث بايل January 10, 2023 13:31 تقارير: جواو فيليكس إلى تشلسي معاراً من أتليتيكو January 10, 2023 13:30 نيوكاسل يونايتد يسعى للإطاحة بليستر سيتي January 10, 2023 13:19 مانشستر يونايتد ينشد تخطّي عقبة تشارلتون أتلتيك January 10, 2023 11:57 وفاة المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم January 10, 2023 11:33 الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 16 January 10, 2023 10:54 لوغريت يواصل إثارة الجدل بتصريحاته عن زيدان January 10, 2023 10:44 تصريحات لوغريت مصدر حزن لوزيرة الرياضة الفرنسية