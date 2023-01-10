وفاة سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعى الاتحاد القطري لكرة القدم المغفور له بإذن لله



سعود بن عبدالعزيز المهندي

نائب رئيس الاتحاد القطري والآسيوي لكرة القدم.



سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



إنّا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/0mX2KZeSeP