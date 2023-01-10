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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

وفاة سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم

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توفي سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد صراع طويل مع المرض.

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سعود المهندي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاتحاد القطري لكرة القدم
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