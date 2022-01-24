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كرة القدم

وفاة اللاعب العماني منذر الحراصي

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أعلن نادي الرستاق العماني في حسابه على تويتر عبر الإنترنت عن وفاة اللاعب منذر الحراصي في أحد ملاعب العشب الإصطناعي.

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وتداولت العديد من الوكالات والصحف أنّ وفاة اللاعب جاءت إثر تعرضه لنوبة قلبية إلا أن نادي الرستاق لم يكشف عن التفاصيل.

وجاء في تغريدة للنادي العماني: "يتقدم مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة للاعب النادي السابق، علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، وذلك في وفاة إبنه منذر، والتعزية موصولة لفريق جما إدارةً وأعضاء، تقبل الله الفقيد بفيض رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف في تغريدة أخرى: "يشكر مجلس الإدارة جميع من تواصل لتقديم التعزية في وفاة المغفور له ( منذر ) إبن لاعب النادي السابق علي بن سعيد الحراصي، والذي وافته المنية مساء السبت بأحد ملاعب العشب الإصطناعي بالمعبيلة بمحافظة مسقط، راجين من المولى عز وجل أن لا يريكم جميعاً أي مكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

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